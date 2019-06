Ed Sheeran chiama Eminem, Cardi B e Bruno Mars per il nuovo album ‘No.6 Collaborations Project’

Eminem e 50 Cent, Cardi B e Camila Cabelo, Bruno Mars e Chris Stapleton: questi sono solo alcuni dei nomi convocati da Ed Sheeran per il suo nuovo lavoro intitolato No.6 Collaborations Project. Un disco di 15 tracce, in uscita prevista il 12 luglio, che include, fra gli altri anche le collaborazioni di Khalid, Travis Scott, Skrillex e Meek Mill insieme a Boogie Wit a Hoodie.

“Sono un grande fan di tutti gli artisti con cui ho lavorato per questo album”, ha fatto sapere Sheeran con un comunicato, commentando i 22 nomi scelti per il nuovo LP. “Alcuni li ho seguiti fin dall’inizio della loro carriera, altri li ascolto di continuo; sono artisti che mi ispirano e ognuno di loro ha portato qualcosa di speciale in ogni canzone. Non vedo l’ora che lo sentiate!”

Il mese scorso Sheeran aveva condiviso la title track, oscurando tuttavia i nomi dei collaboratori. Il nuovo album comprende anche alcuni singoli già pubblicati, tra cui I Don’t Care – realizzata insieme a Justin Bieber qui riproposta in versione acustica – e Cross Me, insieme Chance the Rapper e PnB Rock.

“Prima di essere messo sotto contratto nel 2011, avevo realizzato un EP intitolato No.5 Collaborations Project”, aveva scritto Sheeran su Instagram, spiegando le ragioni dietro il nuovo lavoro. “Da quel momento ho sempre voluto realizzarne un altro, così ho iniziato No.6 sul mio laptop mentre ero in tour lo scorso anno”.