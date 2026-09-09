Ecco tutto ciò che dovete sapere sul Poplar Festival 2026

È arrivato il momento del Poplar Festival. Dopo averci deliziato la primavera con la versione indoor del Poplar Utopia, il festival di Trento è pronto a partire con la sua quattro giorni dj concerti, dj set, talk e mostre che inizieranno domani sotto il claim “for that beautiful feeling”.

Gli eventi, che si svolgeranno da giovedì 10 a domenica 13 settembre tra il Doss Trento e la Piazza di Piedicastello, continuano un percorso indipendente iniziato nel 2017 e che in pochi anni è riuscito a portare come headliner del festival artisti internazionali del calibro d Floating Points, The Avalanches, Sama’ Abdulhadi, Ela Minus, a cui fanno seguito una lista di artisti italiani come I Cani, Okgiorgio, Marco Castello, solo per citarne alcuni. Tra affermati, emergenti, local hero e scoperte, c’è anche il tempo di ritrovarsi in Piazza (più specificatamente a Piedicastello), per Poplar Cult! con talk e dibattiti culturali e politici, ma anche workshop, sessioni di yoga e swap party.

L’idea del festival infatti è quella primordiale di un festival: creare una community di persone che oltre a condividere la gioia e le emozioni della musica, possano avere tempo per conoscersi, scambiarsi idee, pareri, pensieri. Proprio per questo i temi degli incontri vanno dall’abitare alla città alla politica, dalla natura alle esperienze personali con giornalisti, attivisti, creator a guidare le varie giornate.

Ma tornando a parlare di musica, che qui ce n’è tanta, tantissima, bolete dei dati? 44 artisti per 96 ore di musica tra le montagne trentine. E un terzo palco, una terrazza sul fiume, in cui si ballerà senza sosta. I biglietti sono ancora disponibili a questo link.

Quindi facciamo un po’ di ordine: ecco chi si esibirà, giorno per giorno, al Poplar.

Giovedì 10 settembre

Aldolà Chivalà

Birthh

Cavalli mongoli

Donny Benét

Faccianuvola

Freshmula

Marco Castello

Pippo Sowlo

Trentino Tutorial Post Swag & Friends

Veneto d’acciaio

Westcross

Ciauru

Eden Sound System

Rifugio amore

Vis, Pentola & Fenoaltea

Whitemary

Venerdì 11 settembre

4am Kru

Angelica Bove

Dj Set (Band)

Ela Minus

Emilio Paranoico

Florence Road

Lamakkina

Okgorgio

Piccolo

Sama’ Abdulhadi

Sophia Stel

Amore Audio

Ceri Wax B2B Bawrut

Follow The Pig

Notamorningperson

Rebecca Bernardi

Sabato 12 settembre

Cheyenne

Corto.alto

Floating Points

Ggiovanni

Haai

Lime Garden

Macedonia Sintetica

Marco Fracasia

Marta Del Grandi

Rares

The Avalanches

Illbeso

Pan Dan

Piatti Caldi

Populous

Santapazienza

Domenica 13 settembre

1000 Rabbits

Bob and the Apple

Dove Ellis

Ellis D

Gans

I Cani

Madra Salach

Maruja

Sandri

Visconti

Zanóner

All At Once

Nativo

Polyamore: Bruno Belissimo B2B Euro Nettuno

Strada

Trampa