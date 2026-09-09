Ecco tutto ciò che dovete sapere sul Poplar Festival 2026

È arrivato il momento del Poplar Festival. Dopo averci deliziato la primavera con la versione indoor del Poplar Utopia, il festival di Trento è pronto a partire con la sua quattro giorni dj concerti, dj set, talk e mostre che inizieranno domani sotto il claim “for that beautiful feeling”.
Gli eventi, che si svolgeranno da giovedì 10 a domenica 13 settembre tra il Doss Trento e la Piazza di Piedicastello, continuano un percorso indipendente iniziato nel 2017 e che in pochi anni è riuscito a portare come headliner del festival artisti internazionali del calibro d Floating Points, The Avalanches, Sama’ Abdulhadi, Ela Minus, a cui fanno seguito una lista di artisti italiani come I Cani, Okgiorgio, Marco Castello, solo per citarne alcuni. Tra affermati, emergenti, local hero e scoperte, c’è anche il tempo di ritrovarsi in Piazza (più specificatamente a Piedicastello), per Poplar Cult! con talk e dibattiti culturali e politici, ma anche workshop, sessioni di yoga e swap party.
L’idea del festival infatti è quella primordiale di un festival: creare una community di persone che oltre a condividere la gioia e le emozioni della musica, possano avere tempo per conoscersi, scambiarsi idee, pareri, pensieri. Proprio per questo i temi degli incontri vanno dall’abitare alla città alla politica, dalla natura alle esperienze personali con giornalisti, attivisti, creator a guidare le varie giornate.
Ma tornando a parlare di musica, che qui ce n’è tanta, tantissima, bolete dei dati? 44 artisti per 96 ore di musica tra le montagne trentine. E un terzo palco, una terrazza sul fiume, in cui si ballerà senza sosta. I biglietti sono ancora disponibili a questo link.
Quindi facciamo un po’ di ordine: ecco chi si esibirà, giorno per giorno, al Poplar.
Giovedì 10 settembre
Aldolà Chivalà
Birthh
Cavalli mongoli
Donny Benét
Faccianuvola
Freshmula
Marco Castello
Pippo Sowlo
Trentino Tutorial Post Swag & Friends
Veneto d’acciaio
Westcross
Ciauru
Eden Sound System
Rifugio amore
Vis, Pentola & Fenoaltea
Whitemary
Venerdì 11 settembre
4am Kru
Angelica Bove
Dj Set (Band)
Ela Minus
Emilio Paranoico
Florence Road
Lamakkina
Okgorgio
Piccolo
Sama’ Abdulhadi
Sophia Stel
Amore Audio
Ceri Wax B2B Bawrut
Follow The Pig
Notamorningperson
Rebecca Bernardi
Sabato 12 settembre
Cheyenne
Corto.alto
Floating Points
Ggiovanni
Haai
Lime Garden
Macedonia Sintetica
Marco Fracasia
Marta Del Grandi
Rares
The Avalanches
Illbeso
Pan Dan
Piatti Caldi
Populous
Santapazienza
Domenica 13 settembre
1000 Rabbits
Bob and the Apple
Dove Ellis
Ellis D
Gans
I Cani
Madra Salach
Maruja
Sandri
Visconti
Zanóner
All At Once
Nativo
Polyamore: Bruno Belissimo B2B Euro Nettuno
Strada
Trampa