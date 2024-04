Ecco titolo, data di uscita e copertina del terzo album di Billie Eilish

Il terzo album di Billie Eilish ha finalmente un titolo e una data di pubblicazione: Hit Me Hard and Soft uscirà il 17 maggio.

«Sono molto nervosa ed eccitata», scrive Eilish. «Non ci saranno singoli prima, voglio che lo sentiate tutto in una volta. Finneas ed io non potremmo essere più orgogliosi del disco e non vediamo l’ora di farvelo sentire. Love you love you love you».

I prodotti fisici saranno disponibili in otto varianti, con la stessa tracklist. La versione standard è realizzata con vinile nero riciclato al 100%, le altre sette con Eco-Mix (una miscela di scarti di vari colori, la qual cosa rende ogni pezzo unico) o BioVinyl (che promette una riduzione del 90% delle emissioni di gas serra a parità di qualità audio). Ulteriori informazioni a questo link.

L’ultimo lavoro di Eilish è Happier Than Ever del 2021. La copertina di Hit Me Hard and Soft: