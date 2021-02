Ecco quali sono le band più ‘odiate’ secondo una nuova ricerca

La tua band preferita probabilmente non piace a molti dei tuoi amici, si sa. È un fattore soggettivo. Ma quali sono in generale le band più ‘odiate’ dalle persone? A dare la risposta una nuova ricerca di Best Life, che ha deciso di usare i dati per tracciare una classifica delle band che le persone detestano di più. Per prima cosa il sito ha setacciato liste e articoli che hanno trattato l’argomento per vedere quali nomi venissero più spesso. Dopo, come si legge sul sito, ha esaminato cinque metriche chiave, dalle opinioni degli esperti ai sondaggi dei fan, assegnando punteggi e valutazioni. Qui è spiegato nel dettaglio il metodo.



Ma veniamo alla classifica, che tra qualche sorpresa e nomi che invece una sorpresa non sono, vede in testa ancora una volta la band di Chad Kroeger.

21 Linkin Park

20 Spin Doctors

19 Nirvana

18 Rush

17 Pearl Jam

16 Oasis





15 Korn

14 Metallica

13 The Doors

12 Green Day

11 Coldplay

10 Dave Matthews Band

9 Kiss

8 Radiohead

7 Phish

6 Bob Dylan

5 Mumford and Sons



4 U2

3 Creed

2 Limp Bizkit

1 Nickelback