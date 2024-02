Ecco perché Killer Mike è stato arrestato ai Grammy

Killer Mike è stato arrestato ai Grammy per essersi scontrato fisicamente con una addetta alla sicurezza della Crypto.com Arena di Los Angeles, dove si stava svolgendo la cerimonia. Il rapper dei Run the Jewels è stato fermato dopo aver vinto tre grammofonini nelle categorie Best Rap Album, Best Rap Song e Best Rap Performance ed è stato portato via ammanettato.

Secondo una fonte delle forze dell’ordine consultata da Rolling Stone US, dopo aver ritirato i tre premi Michael Render (vero nome del rapper) ha incontrato l’addetta alla sicurezza che l’ha fermato, gli ha chiesto il biglietto e lo ha indirizzato verso i controlli di sicurezza.

La donna sostiene che Render ha cercato di aggirarla e quando lei si è nuovamente piazzetta di fronte a lui per impedirgli di entrare, lui l’ha spinta a terra, causandole un infortunio a mano e dita.

A quel punto la donna ha chiesto aiuto. I colleghi addetti alla sicurezza hanno scortato il rapper fuori dall’arena e chiamato la polizia. Com’è noto, Killer Mike è stato arrestato e poi rilasciato.

Il rapper offre la sua versione: «C’è stata un po’ di confusione su quale ingresso io e il mio team dovessimo usare. Abbiamo avuto a che fare con una guardia di sicurezza troppo zelante, ma io e il mio team abbiamo la massima fiducia nel fatto che alla fine sarò scagionato da ogni accusa».

A questo link la nostra recensione di Michael, l’album di Killer Mike premiato ai Grammy.

Breaking: Rapper Killer Mike has been taken away in handcuffs in https://t.co/aF2yiyTHol arena after winning 3 #Grammys during telecast (Best Rap Song and Best Rap Performance for “Scientists & Engineers,” Best Rap Album for Michael) “Free Mike” someone shouts as he walks past. pic.twitter.com/4epfmzqMt8

— Chris Gardner (@chrissgardner) February 5, 2024