Ecco perché i Devo non faranno più concerti

I Devo non faranno più concerti. La tournée mondiale in corso, presentata come un farewell tour e una celebrazione dei 50 anni di attività della band, sarà l’ultima del gruppo che ha fatto la storia della new wave americana.

Lo ha confermato Mark Mothersbaugh. Parlando col Guardian il musicista, 73 anni, ha spiegato i motivi del ritiro dalle scene live del gruppo fondato nel 1973: «Stare in una band» ha detto «è come avere quattro mogli e lavorarci assieme».

Secondo Gerald Casale, che oggi ha 75 anni, c’entra anche l’identità molto precisa della band. «Che fai quando la tua opera discende da un manifesto e da una filosofia? Te li metti alle spalle e passi alla cosa successiva? Vorresti cambiare per non diventare stantio, ma non vuoi farlo in modo artificioso».

Al momento, gli ultimi concerti del gruppo previsti, dopo quelli americani, sono al Good Things Festival che si terrà in Australia dall’1 al 3 dicembre.

A questo link la nostra intervista più recente a Gerald Casale.