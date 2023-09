Ecco perché i Blink-182 hanno interrotto il tour europeo

Una settimana fa il batterista Travis Barker aveva dovuto abbandonare improvvisamente il tour europeo dei Blink-182 per tornare negli Stati Uniti a causa di «un urgente problema famigliare».

Sono state cancellate alcune date, senza dare però ulteriori spiegazioni. La moglie Kourtney Kardashian, che è incinta, ha spiegato ora la ragione di tanta urgenza: è stata costretta a sottoporsi a un intervento per salvare il bambino.

«Avendo avuto in passato tre gravidanze facili non ero preparata alla paura che si prova nel sottoporsi a un intervento chirurgico d’urgenza sul feto. Chi non ha vissuto una cosa simile non può neanche lontanamente capire il terrore che si prova. Ora ho una nuova comprensione e un nuovo rispetto per le mamme che durante la gravidanza hanno dovuto lottare per i loro figli».

Il tour dei Blink-182 nella formazione originale riprenderà domani dal Belgio. La band suonerà in Italia il 6 ottobre alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna. Non ha ancora una data di uscita il nuovo album del gruppo anticipato dal Edging.