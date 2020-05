Ecco le date del tour 2021 di Vasco Rossi

Come tutti gli artisti che quest’estate dovevano esibirsi in grandi spazi, anche Vasco Rossi ha dovuto rimandare il tour negli stadi del 2020 all’anno prossimo. Ora ha pubblicato sui social le nuove date del Vasco Non Stop Live Festival 2021:

13 giugno 2021 – I-Days Milano

18 giugno 2021 – Firenze Rocks (Visarno Arena)

22 giugno 2021 – Imola (Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari)

26 e 27 giugno 2021 – Rock in Roma (Circo Massimo)

I biglietti acquistati per i concerti del 2020 saranno validi per quelli del 2021 organizzati negli stessi luoghi. «Chi lo desiderasse», fa sapere Ticketone, «avrà la facoltà di richiedere il rimborso tramite un voucher di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita entro il 26 giugno 2020». È possibile anche cambiare nominativo e mettere in vendita il biglietto al prezzo originale sulle piattaforme di rivendita autorizzate.