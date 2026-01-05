 Ecco le classifiche degli album, dei singoli e dei vinili più ascoltati (e comprati) nel 2025 in Italia | Rolling Stone Italia
Top of the Music

Ecco le classifiche degli album, dei singoli e dei vinili più ascoltati (e comprati) nel 2025 in Italia

Nell’anno in cui si sono registrati quasi 100 miliardi di stream, Olly è primo in due graduatorie su tre. Ben 24 album sono stati presenti costantemente nella Top 100. Nei supporti fisici Caparezza precede Taylor Swift

di
Olly e Caparezza

Foto: press/Wordsforyou (1), Alberto D’Andrea/Goigest (2)

Nel 2025 il volume complessivo degli stream, contando gli utenti sia premium, sia free ha sfiorato i 100 miliardi. Lo streaming continua a guidare il mercato musicale e nell’anno che si è chiuso ha fatto segnare un +5,3% rispetto al 2024. Sono 245 gli album che hanno superato nel corso del 2025 i 30 milioni di stream (sempre premium e free). Si ascolta soprattutto musica italiana e non è una novità: l’85% degli album appartiene al repertorio locale.

Nel corso del 2025 quattro artisti hanno avuto ognuno ben cinque album in classifica contemporaneamente. Si tratta di Marracash, Pinguini Tattici Nucleari, Sfera Ebbasta e Tony Boy. Ben 24 album sono stati presenti per tutto l’anno nella Top 100 e solo uno di essi è internazionale: il greatest hit dei Linkin Park Papercuts. Rispetto a 10 anni fa, l’età media degli artisti presenti nella Top 10 degli album è scesa da 34,6 a 31,3 anni. Tra i supporti fisici, il peso dei CD (50,7%) è paragonabile a quello dei vinili (47,1%), con un 2,2% diviso tra musicassette e altri supporti.

Sono i dati di mercato resi noti oggi da FIMI – Federazione industria musicale italiana che ha diffuso anche le classifiche degli album, dei singoli e dei vinili più ascoltati (e comprati) nel 2025. Al numero uno delle prime due ci sono rispettivamente Tutta vita (sempre) e Balorda nostalgia di Olly, seguiti da un mix di rap, pop e più raramente canzone d’autore. L’album del vincitore di Sanremo è presente anche nella classifica dei supporti fisici, al terzo posto, dietro a Orbit Orbit di Caparezza (primo) e The Life of a Showgirl di Taylor Swift (secondo).

La Top 30 del 2025 di album e compilation:

Foto: FIMI

La Top 30 dei singoli:

Foto: FIMI

La Top 20 di vinili, CD e musicassette:

Foto: FIMI

© Copyright Rolling Stone Italia 2026.

