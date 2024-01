Ecco le classifiche degli album, dei singoli e dei vinili più ascoltati (e comprati) nel 2023

Il coraggio dei bambini di Geolier e Cenere di Lazza sono in vetta alle classifiche annuali del 2023 rispettivamente degli album e dei singoli. Ma nei negozi la gente è andata a comprare soprattutto il vinile di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, di cui l’anno scorso è caduto il cinquantesimo anniversario.

La Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI) ha diffuso oggi le classifiche ufficiali annuali che tengono conto dello streaming premium, delle vendite dei formati fisici e del download nel periodo che va dal 30 dicembre 2022 al 28 dicembre 2023.

Se tra i primi 20 singoli ci sono solo due pezzi internazionali (Bizarrap e Flowers di Miley Cyrus) e i primi 20 album sono tutti italiani, nella top 20 dei vinili compaiono oltre ai Pink Floyd con Dark Side e Wish You Were Here anche Travis Scott, Arctic Monkeys, Rolling Stones, Taylor Swift, i Daft Punk di Random Access Memories, Thriller di Michael Jackson, i Depeche Mode, Tyler The Creator.

Crescono le presenze femminili: nel 2022 nelle prime 20 posizioni dei singoli c’erano solo quattro artiste, oggi sono sette. Si arriva a 12 contando le prime 30 posizioni, il dato più alto degli ultimi dieci anni.

«Il bilancio del 2023 è estremamente positivo per la musica italiana, che ricopre l’80% della chart album: un dato che solo dieci anni fa, nel 2013, si fermava al 63%», spiega Enzo Mazza, ceo di FIMI.

Nel 2023 il mercato italiano è stato dominato dallo streaming: sono stati realizzati oltre 71 miliardi di stream tra premium e free, con una crescita del 15,9% rispetto al 2022. Quasi 800 album hanno superate la soglia dei 10 milioni di stream (premium e free); nell’anno precedente erano meno di 600.

Le prime posizioni della classifica di album e compilation:

La classifica dei singoli:

La classifica dei vinili: