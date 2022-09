Ecco le canzoni più ascoltate quest’estate su Spotify

Con l’arrivo di settembre, è tempo di tirare le prime somme: qual è stata la colonna sonora dell’estate? Quali sono i brani che sono riusciti a diventare dei tormentoni? Chi ha conquistato il cuore e le classifiche in Italia e nel resto del mondo?

Spotify, come di consueto, ha svelato le canzoni più ascoltate sulla piattaforma, dandoci l’opportunità di guardare da vicino i gusti degli italiani, e non solo, e quello che si nota, e che fa particolarmente specie, è la totale differenza tra la chart italiana e quella globale.

Se, in tutto il mondo, dominano artisti come Harry Styles (a cui abbiamo dedicato la nostra ultima digital cover), Kate Bush (resuscitata dal successo di Stranger Things) e Bad Bunny (che domina la classifica con 5 brani su 10), in Italia nessuno dei nominati è riuscito a raggiungere la top 10. Seguendo infatti un trend evidenziato anche dai dati pubblicati quest’oggi da Deloitte e FIMI, in Italia non si ascolta altro che musica italiana.

Se nel primo semestre del 2022, che ha registrato – in Italia – una crescita complessiva del 18,33% per un fatturato di oltre 153 milioni di euro, i 10 album e i 10 singoli più ascoltati e acquistati da noi erano tutti di artisti italiani, la situazione non è cambiata con l’estate. La top 10 delle hit presentata da Spotify infatti è completamente nostrana (se consideriamo che l’unico brano straniero, Hace Calor, di Kabel Di Masi e Omar Valera, è qui presente nella versione remix con – guarda un po’ – Sfera Ebbasta).

Se il podio americano è formato da As It Was di Harry Styles, Running Up That Hill (A Deal With God) di Kate Bush e Me Porto Bonito di Bad Bunny, in Italia lo spazio è preso da La dolce vita di Fedez, Mara Sattei e Tananai, Shakerando di Rhove e Giovani wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari.

Qui di seguito la top 10 dei brani più ascoltati nel mondo su Spotify:

1. Harry Styles – As It Was

2. Kate Bush – Running Up That Hill (A Deal With God)

3. Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito

4. Bad Bunny – Tití Me Preguntó

5. Joji – Glimpse of Us

6. Bad Bunny, Bomba Estéreo – Ojitos Lindos

7. Bizarrap, Quevedo – Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52

8. Bad Bunny – Efecto

9. Bad Bunny – Moscow Mule

10. Glass Animals – Heat Waves

Qui invece la classifica italiana:

1. Fedez, Mara Sattei, Tananai – La dolce vita

2. Rhove – Shakerando

3. Pinguini Tattici Nucleari Giovani – Giovani wannabe

4. Kaleb Di Masi, Omar Varela, Rvfv, Sfera Ebbasta – Hace Calor Remix

5. Capo Plaza – Capri sun

6. Irama, Rkomi – 5 gocce (feat. Rkomi)

7. Jovanotti, Sixpm – I love you baby

8. Lazza – Ucito di galera

9. BLANCO – Nostalgia

10. Lazza, Sfera Ebbasta, thasup – s!r! (feat. Lazza & Sfera Ebbasta)