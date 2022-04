Ecco le canzoni dell’Eurovision più viste e ascoltate di sempre

Zitti e buoni e Soldi sono tra le canzoni dell’Eurovision Song Contest più ascoltate di sempre. I pezzi dei Måneskin e di Mahmood si trovano rispettivamente al secondo e al terzo posto della classifica stilata da Uswitch verificando il numero di ascolti su Spotify.

Al primo posto c’è Arcade che ha permesso a Duncan Laurence di vincere nel 2019 per i Paesi Bassi. Nella classifica sono come prevedibile presenti per lo più pezzi recenti. L’unica canzone presente fra i primi dieci pubblicata prima del 2009 è Waterloo degli ABBA.

La maggior parte dei pezzi che si trovano in classifica hanno vinto le rispettive edizioni, tranne Soldi del 2019, Think About Things di Daði Freyr del 2020 (quando non ci fu causa Covid la competizione), If I Were Sorry di Frans del 2016 (quell’anno vinse l’Ucraina) e Fuego di Eleni Foureira del 2018 (vinse Israele). Predominano i rappresentanti dei Paesi nordici.

Ecco la top 10, con titolo, artista, Paese che rappresentava, anno dell’edizione e numero di stream espresso in milioni. Come si vede, Arcade ha un ampio margine su Zitti e buoni. Il suo successo è dovuto anche alla popolarità su TikTok.

1 “Arcade” Duncan Laurence (Paesi Bassi, 2019) 685,6

2 “Zitti e buoni” Måneskin (Italia, 2021) 294,6

3 “Soldi” Mahmood (Italia, 2019) 198,5

4 “Waterloo” ABBA (Svezia, 1974) 172,1

5 “Fairytale” Alexander Rybak (Norvegia, 2009) 160,5

6 “Euphoria” Loreen (Svezia, 2012) 140,3

7 “Heroes” Måns Zelmerlöw (Svezia, 2015) 137,6

8 “Think About Things” Daði Freyr (Islanda, 2020) 109,7

9 “If I Were Sorry” Frans (Svezia, 2016) 99

10 “Fuego” Elena Foureira (Cipro, 2018) 91,2

Zitti e buoni è presente anche nella classifica delle performance all’Eurovision Song Contest più viste di sempre su YouTube. È al secondo posto dietro a Fairytale di Alexander Rybak.

Ecco la top 5 (visualizzazioni espresse in milioni):

1 “Fairytale” Alexander Rybak (Norvegia, 2009) 108,2

2 “Zitti e buoni” Måneskin (Italia, 2021) 83,6

3 “Run Away” SunStroke Project & Olia Tira (Moldavia, 2010) 82,3

4 “Düm Tek Tek” Hadise (Turchia, 2009) 67,6

5 Euphoria” Loreen (Svezia, 2012) 48,8



Infine, la canzone più cercata su Google fra quelle dell’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest è Hold Me Closer di Cornelia Jakobs, in gara per la Svezia, con oltre 800 mila ricerche effettuate nel mese di marzo.