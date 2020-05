Ecco le canzoni che hanno cambiato il modo di suonare di Flea e John Frusciante

Se la pandemia da coronavirus non avesse fermato tutta la musica dal vivo, i Red Hot Chili Peppers avrebbero passato questo weekend suonando al festival Boston Calling. Il festival è stato ovviamente cancellato, ma la band ha trovato un modo per restare in contatto con i fan. Flea e John Frusciante, infatti, hanno messo in piedi un programma radio per «far ascoltare i dischi che hanno cambiato il nostro modo di suonare».

La trasmissione è andata in onda ieri su Dublab Radio. In scaletta ci sono Gang of Four, Buzzcocks, Devo, George Clinton, Talking Heads, Bowie e tanti altri. Potete ascoltare le canzoni che hanno scelto qui sotto.