Ecco la tracklist del nuovo disco di Vasco Rossi

Una settimana fa Vasco Rossi ha annunciato ufficialmente la copertina e il titolo del suo prossimo album, Siamo qui che uscirà il 12 novembre. Nelle prove di stampa delle grafiche s’intravedevano i titoli di alcune canzoni. Ora grazie a un’altra «anteprima abusiva», come ama definirle il rocker, sappiamo la tracklist definitiva. Siamo qui conterrà dieci nuovi brani, di cui due contengono nel titolo la parola “amore” (L’amore l’amore e la nota Una canzone d’amore buttata via). Ecco la tracklist:

1 – XI Comandamento

2 – L’amore l’amore

3 – Siamo qui

4 – La pioggia alla domenica

5 – Tu ce l’hai con me

6 – Un respiro in più

7 – Ho ritrovato te

8 – Prendiamo il volo

9 – Patto con riscatto

10 – Una canzone d’amore buttata via

Qui sotto, invece, il tweet con il titolo e la copertina.