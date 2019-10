Ecco la track list del nuovo album dei Coldplay

Addio comunicati stampa. Le track list dei nuovi album oggigiorno le si annuncia su Facebook o Instagram. I Coldplay sono andati oltre e hanno usato la sezione degli annunci dell’edizione del 23 ottobre del giornale gallese North Wales Daily Post.

A pagina 31, come riporta il NME, hanno diffuso la scaletta del nuovo, doppio album Everyday Life che uscirà il 22 novembre. Il disco sarà diviso in due volumi sottotitolati Sunrise e Sunset. Ecco la scaletta (sì, a quanto pare il titolo di una canzone è il segno ‘meno’):

Sunrise:

Sunrise

Church

Trouble in Town

Broken

Daddy

WOTW / POTP

Arabesque

When I Need a Friend

Sunset:

Guns

Orphans

Èko

Cry Cry Cry

Old Friends

–

Champion of the World

Everyday Life