Ecco la line up del Men/Go Music Fest

Manca sempre meno all’inizio di MEN/GO MUSIC FEST , il grande festival che dal 5 al 9 luglio accenderà la Città di Arezzo nella splendida location di Parco il Prato. Un appuntamento che negli anni ha assunto sempre più importanza, e che si è imposto come una delle principali arene estive, attraendo pubblico da tutta Italia e confermando, ancora una volta, Arezzo come la vera Città della Musica: ha raccolto infatti – nelle sole ultime tre edizioni – più di 90mila presenze e ha accolto più di 100 artisti. L’edizione 2022 si preannuncia già un successo, con una line – up che comprende 30 artisti in cinque serate. Questo il cartellone completo:

Martedì 5 luglio

Alessandro Fiori

Ditonellapiaga

La rappresentante di Lista

Mercoledì 6 luglio

Colla Zio

Francesco De Leo

BNKR 44

Psicologi

Giovedì 7 luglio

Post Nebbia

Marco Castello

Venerus

Populous

Venerdì 8 luglio

Nu Genea invite con:

C’mon Tigre e Kit Sebastian

Dumbo Gets Mad

Aftershow Pau (Negrita) e Roy Paci DJ set

Sabato 9 luglio

Claver Gold

Massimo Pericolo

Speranza

Fabri Fibra

MEN/GO MUSIC FEST è un progetto dell’ASSOCIAZIONE MUSIC! con il sostegno delle Istituzioni, Fondazione Guido d’Arezzo, Fondazione Arezzo Intour. Media Partner dell’evento è Rolling Stone Italia.