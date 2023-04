Ecco il trailer del documentario su Syd Barrett ‘Have You Got It Yet?’

È stato diffuso un trailer dell’annunciato documentario Have You Got It Yet? sul primo leader del Pink Floyd Syd Barrett. Per raccontare ascesa e declino dell’uomo dietro alle visioni di The Piper at the Gates of Dawn il docufilm si avvale di nuove interviste coi membri superstiti della band, vale a dire Roger Waters, Nick Mason e David Gilmour. Declino che, nel trailer, viene descritto da Gilmour come «un interruttore che quando scatta non torna più indietro».

Nel documentario, che prende titolo da un inedito che Barrett portò alle ultime prove coi Pink Floyd, ci sono anche le testimonianze e i pareri di altri musicisti, da Pete Townshend (Who) e Graham Coxon (Blur), e degli ex manager dei Floyd Peter Jenner e Andrew King, oltre alla sorella di Barrett, Rosemary Breen.

La regia è di Roddy Bogawa e del compianto Storm Thorgerson. Morto dieci anni fa, Thorgerson ha contribuito in modo determinante a ideare e realizzare alcune fra le più importanti copertine dei Pink Floyd, comprese quelle di The Dark Side of the Moon e Wish You Were Here.

Il docufilm contiene foto e video d’archivio anche inediti e frammenti di una cinquantina di pezzi dei Floyd e di Barrett solista. Stasera si terrà la prima all’Everyman Kings’ Cross di Londra. Nel Regno Unito il film verrà diffuso a partire dal 15 maggio.

Ecco il trailer: