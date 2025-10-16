Ecco il programma day by day di C2C Festival 2025

Mancano due settimane all’inizio di C2C Festival che oggi ha presentato il suo programma definitivo. Il festival torinese torna in città dal 30 ottobre al 2 novembre, dividendosi tra la main venue del Lingotto Fiere, gli appuntamenti di giovedì e domenica di OGR Torino, oltre all’headquarter a Combo Torino, l’hub diurno dei C2C Talks al Teatro Regio e le Fonderie Limone dove si terrà la preview di domenica 26 ottobre dedicata ai più piccoli (e non solo) C2C Kids. Rolling Stone Italia sarà Media Partner del festival.

La nuova edizione, che come sottotitolo recita Per Aspera Ad Astra, sarà dedicata alla memoria di Sergio Ricciardone, fondatore e direttore del festival scomparso prematuramente a marzo. Si prevedono 41 mila presenze, con un 40% d pubblico estero (in salita rispetto allo scorso anno) e oltre metà degli abbonamenti acquistati dagli under 30. Le giornate di venerdì e sabato sono andate sold out.

Un’edizione che si preannuncia immancabile con 21 show in esclusiva italiana – A. G. Cook, Ali Sethi & Nicolas Jaar, Annahstasia, Barker, billy woods, Blawan live, Blood Orange, Daniel Blumberg, Djrum, Ecco2k, Floating Points dj, Four Tet, Iosonouncane & Daniela Pes,Malibu, Maria Somerville, Model/Actriz, Saya Gray, Skee Mask, Smerz, YHWH Nailgun – e ben 7 debutti nazionali – Ali Sethi & Nicolas Jaar, Iosonouncane & Daniela Pes, Isabella Lovestory, Nourished By Time, Saya Gray, Tresca Y Tigre & Lechuga Zafiro, YHWH Nailgun. Sarà l’occasione per sentire per la prima volta lo stupendo Essex Honey di Blod Orange, ma anche le inedite coppie formate da Iosonouncane e Daniela Pes o da Ali Sethi con Nicolas Jaar. Tra i paesi rappresentati si va dall’Urugray di Lechuga Zafiro all’Honduras di Isabella Lovestory, dalla Norvegia delle Smerz e di Jenny Hval alla Bolivia dei Los Thuthanaka. Da segnalare anche il ritorno di eminenze del mondo dell’elettronica più colta con Four Tet e Floating Points, e i ritmi di producer e dj fuori dai canoni come Djrum e Skee Mask.

«Da New York a Torino, C2C Festival continua anche in questa edizione a creare uno spazio di dialogo creativo tra il Piemonte e il mondo con al centro la musica avant- pop. Lo fa nell’edizione più difficile, la prima senza il fondatore Sergio Ricciardone, che nel corso degli anni ha saputo trasformare questo Festival in una delle eccellenze culturali più importanti della scena internazionale. Ricciardone non c’è più, ma la sua visione artistica rimane e siamo certi che saprà portare C2C Festival verso nuovi orizzonti di pubblico e consolidare sempre di più il protagonismo di Torino a livello globale, per questo tipo di eventi» la dichiarazione congiunta di Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, e Marina Chiarelli, Assessore alla Cultura della Regione Piemonte.

Il programma:

SUNDAY 26th OCTOBER

C2C KIDS! FONDERIE LIMONE

15:00 – 18:30 / 3:00 – 6:30 PM

Ninos Du Brasil [IT]

e tante altre sorprese

THURSDAY 30th OCTOBER

C2C HQ

COMBO TORINO

12:00 – 20:00 / 12:00 PM – 8:00 PM

curated by Federico Zonno

[within the framework of European project TMLAB]

AMAZON [IT/BR]

Not Mass [IT]

Strada [IT]

“Soundscape As Resistence” listening session

C2C FESTIVAL GRAND OPENING

PRESENTED BY ALFA ROMEO OGR TORINO

DALLE 20:30 / FROM 8:30 PM

Daniel Blumberg [UK] — ESCLUSIVA ITALIANA

Jenny Hval [NO] Kelman Duran [DO/US] Paolo Dellapiana [IT]

YHWH Nailgun [US] — DEBUTTO & ESCLUSIVA ITALIANA

FRIDAY 31st OCTOBER

C2C HQ

COMBO TORINO

12:00 – 18:00 / 12:00 PM – 6:00 PM

Atoloi [IT] Marta Oliva [IT] Paolo Tocci [IT]

C2C TALKS TEATRO REGIO

12:00 – 19:00 / 12:00 PM – 7:00 PM

Workshop for artists with Francesca Ivaldi

[Within the framework of European project TMLAB]

Workshop for curators with Pau Cristòful

[Within the framework of European project TMLAB]

Una lunghissima ombra A conversation with Andrea Laszlo De Simone

Hosted by: Carlo Antonelli

A Conversation with Titanic (Mabe Fratti and I. La Catolica) Hosted by: Jazz Monroe

Citizenship beyond the State Sonic Roundtable with

Pablo Berástegui Lozano, Luca Bosonetto, Sonia Garcia,

Giulia Gozzellino, Makis Quetempo Hosted by: Emiliano Audisio

[Within the framework of European project TMLAB]

Soundscapes curated by RBL (Radio Banda Larga)

Anasbri [IT/FR] Francesco Skip [IT] Xaxer [EC/IT]

[Within the framework of European project TMLAB]

C2C FESTIVAL FRIDAY LINGOTTO FIERE

DALLE 17:30 / FROM 5:30 PM

MAIN STAGE LINGOTTO FIERE

Ali Sethi & Nicolas Jaar [PK/US + CL/US]

— DEBUTTO & ESCLUSIVA ITALIANA

Blood Orange [UK] — ESCLUSIVA ITALIANA

DJ Python [EC/US]

IOSONOUNCANE & Daniela Pes [IT]

— DEBUTTO & ESCLUSIVA ITALIANA

Saya Gray [CA/JP] — DEBUTTO & ESCLUSIVA ITALIANA

Titanic (I. LA CATOLICA & MABE FRATTI) [VE + GT]

STONE ISLAND STAGE Barker [UK] — ESCLUSIVA ITALIANA Djrum [UK] — ESCLUSIVA ITALIANA

Isabella Lovestory [HN/CA] — DEBUTTO ITALIANO

Mechatok [DE]

Skee Mask [DE] — ESCLUSIVA ITALIANA

Tresca Y Tigre & Lechuga Zafiro

[IT/CO + UY] — DEBUTTO ITALIANO

[Within the framework of European project TMLAB]

PLENITUDE ROOM EX SALA ROSSA

“CUOR LEGGERO”

CURATED BY CODALUNGA

FOOD AREA WITH AGRICOLA MODERNA

curated by RBL (Radio Banda Larga) Carmen San Pio [IT]

Alea [IT] Gigo [IT] Isaias [IT/VE]

SATURDAY 1st NOVEMBER

DYSON X C2C HQ COMBO TORINO

12:00 – 18:00 / 12:00 PM – 6:00 PM

Lechuga Zafiro [UY] Palm Wine [IT] Stefania Vos [IT]

C2C FESTIVAL SATURDAY LINGOTTO FIERE

DALLE 17:30 / FROM 5:30 PM

MAIN STAGE

A. G. Cook [UK] — ESCLUSIVA ITALIANA

Annahstasia [UK] — ESCLUSIVA ITALIANA

Ecco2k [SE] — ESCLUSIVA ITALIANA

Floating Points dj [UK] — ESCLUSIVA ITALIANA Four Tet [UK] — ESCLUSIVA ITALIANA Model/Actriz [US] — ESCLUSIVA ITALIANA

Nourished By Time [US] — DEBUTTO & ESCLUSIVA ITALIANA

STONE ISLAND STAGE

Blawan live [UK] — ESCLUSIVA ITALIANA

Los Thuthanaka [BO/US] John Maus [US] Florence Sinclair [UK]

Malibu [FR] — ESCLUSIVA ITALIANA

XIII & Sabla [IT]

PLENITUDE ROOM EX SALA ROSSA

“CUOR LEGGERO”

CURATED BY CODALUNGA

FOOD AREA WITH AGRICOLA MODERNA

curated by RBL (Radio Banda Larga) Coccola [IT]

Tango [IT]

Breez [IT]

Chiara Mantxobas [IT]

SUNDAY 2nd NOVEMBER

C2C HQ

COMBO TORINO

12:00 – 18:00 / 12:00 PM – 6:00 PM

Camilla Colibazzi [IT]

Denaila [IT]

Giovanni Lucentini [IT]

C2C FESTIVAL FINISSAGE X OGR TORINO

DALLE 20:30 / FROM 8:30 PM

billy woods [US] — ESCLUSIVA ITALIANA Maria Somerville [IE] — ESCLUSIVA ITALIANA Sister Effect [IT]

Smerz [NO] — ESCLUSIVA ITALIANA