Ecco il nuovo video di ‘All I Want for Christmas Is You’ di Mariah Carey

Mariah Carey ha diffuso un nuovo video per All I Want for Christmas Is You, il classico natalizio del 1994. La cantante lo ha presentato in anteprima su YouTube poche ore fa, accompagnato da una session di domande e risposte con i fan.

Il video per la Make My Wish Come True Edition della canzone è diretto da Joseph Kahn. Sembra un gigantesco spot natalizio. Una bambina entrare in un negozio dove in vetrina c’è un manichino di Mariah Carey avvolta in una tutina rossa attillata modello Babbo Natale. La bimba oltrepassa una porta e si trova in una sorta di paese delle meraviglie natalizio con la cantante in carne ed ossa. Nel giro di un minuto a Carey spuntano grandi ali d’angelo sulle spalle. Dopo un altro cambio d’abito, la cantante è un soldatino di stagno.

“In un certo senso, è l’opposto del video originale, c’è più produzione”, ha detto Mariah Carey, che in novembre aveva diffuso sempre su YouTube un dietro le quinte della clip del 1994.

Quattro giorni fa, la pop star aveva conquistato per la prima volta il numero uno della classifica americana con All I Want For Christmas Is You. Nonostante sia un classico natalizio, il pezzo non aveva mai raggiunto la prima posizione negli Stati Uniti. È il diciannovesimo singolo della cantante al primo posto: più di Elvis, uno in meno dei Beatles.