Ecco il momento in cui John Lydon esce dal costume dello yak a ‘The Masked Singer’

Dentro il costume dello yak di The Masked Singer c’era John Lydon dei Sex Pistols e dei Public Image Ltd. La rivelazione è arrivata alla terza puntata della competizione canora televisiva che nel Regno Unito va in onda su ITV ed è arrivata alla settima edizione.

Com’è noto il reality, in Italia Il cantante mascherato, prevede che cantanti e in generale personaggi dello spettacolo si esibiscono in sfide canore nascosti dentro costumi ridicoli. La loro identità viene svelata solo quando vengono eliminati.

È quel che è successo sabato scorso con Lydon. «John si è tolto il peso dello yak dalle spalle e ora è pronto a registrare il nuovo album dei PiL! Grazie ITV e Masked Singer! Let’s get physical», si legge sul profilo del gruppo, citando il pezzo di Olivia-Newton John che ha poi interpretato senza maschera.

Yak Reveal + Unmasked Performance | The Masked Singer UK Season 7 Episode 3 |

Lydon ha detto che ha voluto «mostrare l’altro lato di me: una funstar. Sono un giullare di corte».

Nella puntata precedente aveva cantato Sex Bomb di Tom Jones, in quella in cui è stato eliminato anche That’s Amore. Lydon è apparso nel 2021 alla versione americana del talent. Nel 2004 ha preso parte al reality I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!.

Quest’anno i Public Image Ltd torneranno a esibirsi in Italia, il 26 maggio all’Alcatraz di Milano. A questo link la recensione del concerto milanese del 2023.