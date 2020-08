Ecco il merch della campagna elettorale di Kanye West

Kanye West ha presentato quella che dovrebbe essere lanuova linea che accompagnerà la sua campagna presidenziale.

Il rapper sta pianificando di candidarsi sotto la bandiera del “The Birthday Party” alle elezioni del 3 novembre, e finora è riuscito ad arrivare al voto presidenziale in un piccolo numero di stati americani. Ecco le foto del merch (ancora non acquistabile):

La campagna presidenziale prosegue ma non senza difficoltà: dopo che la moglie Kim Kardashian ha parlato del suo disturbo bipolare, la scorsa settimana è stato affermato che West è “praticamente certo” di essere rimosso dal ballottaggio presidenziale nel suo stato natale a causa della presunta invalidità di alcune delle firme presentate. «La sua campagna elettorale non è seria, ma non è nemmeno uno scherzo», ha scritto Ben Jacobs sul New York Magazine. Non resta che vedere come si evolverà la faccenda.