Ecco i video musicali più popolari del 2023 in Italia su YouTube

News Musica

Perché si sta parlando di Kanye West e dei Backstreet Boys

Il rapper in un brano di prossima uscita con Ty Dolla Sign ha utilizzato un pezzo (ma facendolo ricantare) di 'Everybody (Backstreets' Back)' della boy band americana che non può fermarne l'uscita in alcun modo. Vi spieghiamo perché