Ecco i titoli delle canzoni del nuovo album dei Pearl Jam

Se pochi giorni fa Eddie Vedder e soci avevano annunciato in modo piuttosto singolare l’uscita del nuovo disco, Gigaton, ecco che stanotte sono usciti i nomi delle canzoni che comporranno l’album.

Il primo singolo sarà Dance of the Clairvoyants, in uscita mercoledì 22, mentre gli altri brani sono stati comunicati dalla band con una mail inviata a tutti gli iscritti del fanclub: all’interno, il titolo di una delle canzoni di Gigaton. E, grazie alle condivisioni dei fan, si è arrivati a conoscere i titoli di tutti i brani del disco. Eccoli:

Who Ever Said

Superblood Wolfmoon

Dance of the Clairvoyants

Quick Escape

Alright

Seven O’clock

Never Destination

Take The Long Way

Buckle Up

Comes Then Goes

Retrograde

River Cross

I Pearl Jam suoneranno in Italia il prossimo 5 luglio a Imola.