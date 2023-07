Ecco i 50 album hip hop più ascoltati su Spotify

Nel 2023 si festeggiano i 50 anni dell’hip hop. Si fa infatti risalire la nascita di uno degli stili più dirompenti del Novecento e oltre al party che DJ Kool Herc organizzò nel Bronx l’11 agosto 1973.

Per l’occasione, Spotify e la playlist specializzata Rap Caviar hanno diffuso l’elenco dei 50 album hip hop più ascoltati sulla piattaforma. Al primo posto c’è ? di XXXTentacion, seguito da due album di Drake, rispettivamente Scorpion e Views, da Goodbye & Good Riddance di Juice WRLD e da Astroworld di Travis Scott. Quattro dei primi cinque dischi sono usciti nel 2018.

Stravincono i pezzi grossi, tranne Jay-Z che non compare tra i primi 50: Drake ha otto album in classifica, Eminem sei, Kendrick Lamar e Kanye West tre. Mancano quelli che un tempo venivano considerati classici: niente Public Enemy, NWA, Ice-T, Notorious B.I.G., Run-DMC, LL Cool J. Non ci sono i Beastie Boys, ma c’è The Heist di Macklemore & Ryan Lewis.

È vero che ci sono lavori oggi considerati storici come Graduation di West, The Marshall Mathers LP di Eminem o Get Rich or Die Tryin’ di 50 Cent. È vero che su Spotify vincono le novità che vengono lanciate e che cumulano stream anno dopo anno, ragion per cui è più ascoltato Kamikaze di The Slim Shady LP. Ed è vero che alcuni artisti storici e le loro etichette hanno diffuso solo in un secondo tempo alcuni album in streaming, ma stupisce la quasi totale assenza di dischi precedenti gli anni 2000. Ce ne sono solo due: 2001 di Dr. Dre e All Eyez on Me di Tupac.

Ecco l’elenco: