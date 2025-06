Ecco gli artisti scelti da Chris Martin per l’halftime show del Mondiale per Club

Che gli halftime show non siano più una realtà esclusiva del football americano e del Superbowl è oramai evidente. Nell’ultima finale della Uefa Champions League, ad esempio, l’intervallo era stato palco per il ritorno dei Linkin Park.

Oggi la FIFA ha annunciato che nella finale della sua nuova competizione, il Mondiale per Club, che inaugurerà sabato 14 giugno all’Hard Rock Stadium di Miami con il match tra l’Al-Ahly e l’Inter Miami di Messi, ci sarà spazio per un halftime show. È la prima volta che un evento FIFA ne ospita uno.

La direzione artistica della performance è stata affidata a Chris Martin dei Coldplay, visto il suo ruolo come curatore di Global Citizen che qui produce lo show che si terrà il 13 luglio al MetLife Stadium in New Jersey. La collaborazione tra la FIFA e Globan Citizen inoltre fa parte di un progetto più grande che punta a raccogliere 100 milioni di dollari da destinare al FIFA Global Citizen Education Fund, una charity creata dalle due realtà per garantire l’accesso agli studi, e al calcio, ai bambini di tutto il mondo.

Per questo primo halftime show non ci sarà una sola esibizione, bensì tre, come annunciato quest’oggi da un comunicato congiunto tra la FIFA e il suo presidente Gianni Infantino «Questo show sarà indimenticabile, non solo per lo spettacolo in sé, ma anche per l’impatto duraturo che avrà».

E gli artisti scelti? A esibirsi saranno il colombiano J Balvin (qui se volete leggere la nostra recente cover story), la rapper americana Doja Cat e e l’artista nigeriana Tems. Non si sa se anche Chris Martin parteciperà in qualche e se i tre artisti si esibiranno assieme o separatamente nel breve tempo previsto all’intervallo.