Ecco dove guardare il concerto d’addio dei Black Sabbath

Si avvicina la data di Back to the Beginning, il concert(one) di addio dei Black Sabbath. L’evento, a metà tra il tributo e il festival, è organizzato per il 5 luglio al Villa Park di Birmingham, allo stadio Aston Villa. I biglietti sono andati sold out a pochissima distanza dalla messa in vendita. Ma ieri è arrivata una buona notizia: il tutto sarà trasmesso anche online in live streaming, e sarà possibile collegarsi da ogni parte del mondo.

Metallica, Guns N’ Roses, Tool, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax, Mastodon: questi alcuni dei nomi che saranno presenti nella line-up della giornata. Ozzy Osbourne, invece, questo febbraio aveva dichiarato che sarà presente il più possibile sul palco insieme alla sua band, a seconda di quanto se la sentirà e di quanto gli permetterà il Parkinson da cui è affetto.

L’accesso al live streaming sarà possibile dietro pagamento di un biglietto del costo di 26,99 euro e l’intero streaming sarà disponibile per il rewatch fino a 48 ore dopo la conclusione dell’evento. Un’unica attenzione: la trasmissione inizierà due ore dopo l’inizio del concerto fisico, quindi alle 16 ora italiana.

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento. Tra gli altri nomi che dovrebbero prendere parte all’evento, Billy Corgan, David Draiman, Fred Durst, Steven Tyler, Sammy Hagar, Papa V Perpetua dei Ghost, Tom Morello, e Zakk Wylde.