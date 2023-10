Ecco cosa è successo alla prima data del ‘Celebration Tour’ di Madonna: i video

Ieri all’O2 Arena di Londra è andata in scena la prima data del tour mondiale di Madonna. L’inizio del Celebration Tour era previsto per la scorsa primavera negli Stati Uniti, ma era stato rinviato a causa dei problemi di salute dell’artista, ora lasciati alle spalle. «Non pensavo ce l’avrei fatta, e nemmeno i dottori», ha raccontato dal palco, «ho dimenticato cinque giorni della mia vita, o della mia morte, non so davvero cosa fosse». Era la prima volta che Madonna si esibiva dalla pandemia: il Madame X Tour, infatti, era stato chiuso in anticipo il 9 marzo 2020, proprio a causa del Covid.

Lo show di ieri a Londra è stato un viaggio nella carriera di Madonna. 28 brani per raccontare 40 anni di carriera, da Nothing Really Matters che apre il set (Madonna non la cantava dal vivo dal 1999) alla chiusura con Celebration, passando per grandi successi come Into the Groove, Justify My Love, Holiday, Vogue, Like a Prayer, Don’t Cry For Me Argentina, Ray of Light, Bitch, I’m Madonna e una cover chitarra acustica e voce di I Will Survive di Gloria Gaynor.

Nel mezzo c’è stato il tempo per cantare un buon compleanno alla figlia Lourdes e per vedere la giovane figlia Mercy James dimenarsi in mosse di voguing come durante una ballroom. Tra outfit in puro stile Madonna e visual dedicati agli amici persi per AIDS come Freddie Mercury e Keith Haring, l’artista – oggi 65enne – se l’è cavata anche durante un problema tecnico che ha bloccato lo show per 15 minuti. Piuttosto che abbandonare il palco, Madonna ha raccontato i suoi esordi a New York negli anni ’80, parlando delle difficoltà economiche e di come il sesso l’abbia aiutata a trovare posti per dormire e lavarsi: «Pompini in cambio di una doccia».

Ecco alcuni video del concerto:

Closer HQ view of Madonna during Like a Prayer #TheCelebrationTour pic.twitter.com/WadOjYJnhN — 𝐌 (@QueenofPopMUSlC) October 14, 2023

Madonna la regina del pop non faccio io le regole pic.twitter.com/xc7HCvF9ws — •Veronicα•❁ (@LaRonnie_) October 15, 2023

Madonna performing Bedtime Stories in a big ass box and in a complete chrome body suit omgg 😭😭😭😭 TJIS TOUR IS WILD #TheCelebrationTour pic.twitter.com/ZO3Rhuv2ey — 𝐌 (@QueenofPopMUSlC) October 14, 2023