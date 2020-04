Ecco come vedere One World Together at Home

A cavallo tra sabato e domenica si terrà One World Together at Home, evento musicale globale di cui è promotrice Lady Gaga. È una sorta di Live Aid per il tempo del distanziamento sociale, un concerto digitale benefico organizzato da Global Citizen per sostenere l’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al Covid-19.

Per capire come vederlo bisogna sapere che One World Together at Home prevede due diverse dirette. La prima è un evento digitale che partirà alle ore 20 di sabato 18 aprile e sarà visibile sulle piattaforme social, ad esempio su YouTube (a questo link) e Facebook. Chiusa la parte digitale, alle 2 di notte italiane di domenica 19 aprile avrà inizio una diretta broadcast trasmessa da tv e radio di tutto il mondo e presentata da Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert. In queste due ore di spettacolo si vedranno le esibizioni di alcuni fra gli artisti principali come Elton John, Stevie Wonder, Andrea Bocelli e forse Bob Dylan, anche se la sua partecipazione non è stata annunciata ufficialmente.

Rai 1 e Rai Radio 2 trasmetteranno in diretta questa seconda parte, dalle ore 1:45. La diretta italiana sarà condotta da Ema Stokholma e Fabio Canino. Rai Radio 2 la replicherà domenica 19 aprile alle ore 21.

Oltre a Lady Gaga e gli artisti citati, ci saranno Paul McCartney, Eddie Vedder (Pearl Jam), Billie Eilish, Billie Joe Armstrong (Green Day), Taylor Swift, Alanis Morissette, Chris Martin (Coldplay), Lizzo, John Legend, Camila Cabello, Céline Dion, Jennifer Lopez, Killers, Sam Smith, Zucchero e molti altri, anche personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo come David Beckham, Idris Elba, Kerry Washington, Priyanka Chopra, Oprah Winfrey, Jimmy Fallon. Al momento, non è dato sapere quando si esibiranno e che cosa faranno. L’elenco di tutti i partecipanti è presente sul sito ufficiale dell’evento.

«Oltre a rendere onore e dare supporto agli sforzi eroici dei medici, One World Together at Home mira a diventare fonte di unità e incoraggiamento per la battaglia globale contro il Covid-19. Attraverso la musica e l’intrattenimento, il cast celebrerà chi rischia la vita per salvare quella degli altri», ha detto Hugh Evans, co-fondatore di Global Citizen.

Aggiornamento: alla line-up si sono aggiunti i Rolling Stones.