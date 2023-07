Ecco come vedere il livestream dei Blur che suonano tutto ‘The Ballad of Darren’ dal vivo a Londra

Sono passati otto anni dall’ultimo disco dei Blur, The Magic Whip, ma ora l’attesa dei fan del quartetto inglese è giunta al termine. Nel bel mezzo del loro tour europeo, i Blur pubblicheranno – il 21 luglio – The Ballad of Darren, il loro nono album in studio prodotto da James Ford, già al lavoro con Arctic Monkeys e l’altra creatura di Damon Albarn, i Gorillaz.

La band, che nel weekend si è esibita per due date speciali allo stadio di Wembley di Londra, approfitterà di un breve momento di sosta del tour europeo per eseguire il nuovo album per intero all’Eventim Apollo di Londra. La data scelta è quella del 25 luglio, a qualche giorno di distanza dal loro unico concerto italiano al Lucca Summer Festival previsto per sabato 22.

Lo show verrà trasmesso in livestreaming e riproposto nelle successive 24 ore in differenti fusi orari. I biglietti sono acquistabili a questo link ad un costo di 15,75 euro, ma con le spese di servizio arriva a 18,11 euro. Per chi invece volesse tentare di accedere all’evento, i biglietti saranno messi in vendita il prossimo 18 luglio alle 11 del mattino.