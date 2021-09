Ecco come suona il pezzo dei Coldplay coi BTS

«So già che sarà la migliore collaborazione dell’universo». «Ma che cazzo, no!». «L’universo non è pronto». «Come rovinarsi la carriera in tre minuti». «Perché i fan dei Coldplay si comportano da razzisti?».

I Coldplay non sono certo nuovi a collaborazioni super pop, ma prima ancora di sentire il pezzo, quella coi BTS che è stata annunciata ieri è fra le più clamorose e controverse. La canzone s’intitola My Universe e uscirà il 24 settembre.

Su TikTok è possibile ascoltare tre anteprime simili. A questo link cliccando in alto a sinistra è possibile ascoltare 30 secondi della versione in studio, cantata in inglese e con un pezzo in coreano.

“You, you are my universe”, si sente nella preview di quello che sembra il ritornello, “And I just want to put you first / And you, you are / My universe / And you make my heart light up inside”.

Sia i Coldplay che i BTS hanno postato sempre su TikTok immagini di Martin e la band K-pop attorno a un microfono mentre cantano, ripresi da angolazioni diverse.

«Non crediamo in confini e barriere», avrebbe detto Chris Martin al Kelly Clarkson Show secondo l’account Coldplayxtra. «My Universe parla di una persona a cui è stato detto che non può amare un’altra persona a causa della razza, perché è gay o altro. E quindi abbiamo pensato che sarebbe stato perfetto cantarla con i BTS proprio perché non ci si aspetta che ci si metta assieme. È stata una delle cose più divertenti di sempre. Sono andato in Corea per stare con loro, è stato fantastico».

A quanto pare, durante lo show Martin ha cantato anche My Universe, ma la registrazione verrà messa in onda dopo la pubblicazione della canzone.

My Universe farà parte del nuovo album dei Coldplay Music of the Spheres che uscirà il 15 ottobre. Qui la tracklist.