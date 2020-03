Ecco come sta passando la quarantena Mike McCready dei Pearl Jam, il video

Molti artisti stanno facendo dirette e registrando video per tenere compagnia ai fan durante la quarantena. E poi c’è il chitarrista dei Pearl Jam, Mike McCready, che suona per noi direttamente dalla toilette di casa: “Sono seduto in bagno, dove partorisco tutti i miei lavori migliori… come sapete, ho il morbo di Crohn”, scherza nel video prima di aggiornare i follower su cosa sta facendo in questi giorni: “Ho visto il documentario su Bob Dylan, Rolling Thunder Revue, sto leggendo le poesie di Baudelaire e la biografia di Bruce Springsteen”. Poi ovviamente le raccomandazioni: “State a casa, state al sicuro”.

Hi everyone!! Be safe and stay inside if you can. I'm not leaving this bathroom!! 🙂 The journey begins… – @MikeMcCreadyPJ pic.twitter.com/tjajk8ZjKq — Pearl Jam (@PearlJam) March 20, 2020