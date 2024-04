Ecco come guardare gratis online il Coachella 2024

Il primo dei due fine settimana del Coachella Valley Music and Arts Festival 2024 inizierà a Indio, California, venerdì 12 aprile. In Italia sarà la notte di sabato 13 aprile e sarà possibile seguirlo gratis in diretta su YouTube a questo link. All’evento sono dedicati sei canali specifici, uno per palco: Coachella Stage, Outdoor Theatre, Mojave, Sahara, Gobi e Sonora. Sarà trasmesso non solo l’audiovideo delle performance, ma anche collegamenti da dietro le quinte e fotografie dei concerti.

Lana Del Rey, Tyler, the Creator e Doja Cat sono gli headliner. Ci saranno anche la reunion dei No Doubt e le esibizioni di Ice Spice, Blur, J Balvin, Peso Pluma, Ken Carson, Jhené Aiko, Justice e molti altri. I Vampire Weekend sono stati appena aggiunti come performer del sabato.

Ecco la line up completa del primo weekend (il secondo sarà dal 19 al 21 aprile). L’ora indicata è quella italiana dello stesso giorno o, causa fuso orario, del giorno dopo.

Venerdì 12 aprile 2024

Lana Del Rey (08:20, Coachella Stage)

Peso Pluma (06:05, Coachella Stage)

Lil Uzi Vert (04:35, Coachella Stage)

Sabrina Carpenter (03:00, Coachella Stage)

Young Miko (01:45 , Coachella Stage)

Record Safari (00:40, Coachella Stage)

Justice (07:15, Outdoor Theatre)

Everything Always (02:10, Outdoor Theatre)

Deftones (03:45, Outdoor Theatre)

L’Impératrice (02:25, Outdoor Theatre)

Fundido (01:15, Outdoor Theatre)

Son Rompe Pera (07:20, Sonora) Clown Core (06:05, Sonora) Black Country, New Road (02:00, Sonora) Eartheater (02:55, Sonora) The Beths (o1:50, Sonora) Late Night Drive Home (23:50, Sonora) Narrow Head (23:50, Sonora) Upchuck (23:00, Sonora) Doom Dave (22:00, Sonora) Suki Waterhouse (04:30, Gobi)

Chlöe (01:15, Gobi)

Neil Frances (05:00, Gobi)

Brittany Howard (03:45, Gobi)

Chappell Roan (00:30, Gobi)

Sid Sriram (01:20, Gobi)

Kokoroko (00:10, Gobi)

Cimafunk (23:00, Gobi)

Anti Up (08:15, Mojave)

Hatsune Miku (04:50, Mojave)

Yoasobi (05:20, Mojave)

Tinashe (03:55, Mojave)

Faye Webster (02:40, Mojave)

The Japanese House (01:30, Mojave)

Mall Grab (00:15, Mojave)

Daysonmarket. (23:10, Mojave)

Steve Angello (09:00, Sahara)

Ateez (07:45, Sahara)

Peggy Gou (06:15, Sahara)

Bizarrap (04:45, Sahara)

Skepta (03:30, Sahara)

Ken Carson (02:20, Sahara)

Cloonee (01:00, Sahara)

Pelle su pelle (00:00, Sahara)

Cordiali saluti, Manolo (23:00, Sahara)

Gorgon City (08:15, Yuma)

Adriatique (06:45, Yuma)

Anotr (05:15, Yuma)

Kevin de Vries x Kölsch (03:45, Yuma)

Blond:ish (02:30, Yuma)

Innellea (01:15, Yuma)

Miss Monique (00:00, Yuma)

Ben Sterling (23:00, Yuma)

Keyspan (22:00, Yuma)

Honey Dijon x Green Velvet (06:45, Quasar)

Honey Dijan (05:30, Quasar)

Green Velvet (04:15, Quasar)

Patrick Mason (02:00, Quasar)

Sabato 13 aprile 2024

Tyler, the Creator (08:40, Coachella Stage)

No Doubt (06:25, Coachella Stage)

Blur (04:40, Coachella Stage)

Sublime (03:05, Coachella Stage)

Santa Fe Klan (01:45, Coachella Stage)

Jaqck Glam (00:45, Coachella Stage)

Gesaffelstein (07:40, Outdoor Theatre)

Jungle (05:40, Outdoor Theatre)

Jon Batiste (04:25, Outdoor Theatre)

Blxst (03:10, Outdoor Theatre)

Vampire Weekend (02:00, Outdoor Theatre)

Gabe Real (01:05, Outdoor Theatre)

Brutalismus 3000 (06:15, Sonora)

Bar Italia (05:15, Sonora)

The Red Pears (04:15, Sonora)

Depresión Sonora (03:15, Sonora)

The Adicts (02:05, Sonora)

The Aquabats (00:55, Sonora)

Girl Utra (23:55, Sonora)

Militarie Gun (23:00, Sonora)

Triste Juventud x Totem (22:00, Sonora)

Orbitale (08:40, Gobi)

Kevin Kaarl (07:25, Gobi)

Saint Levant (06:15, Gobi)

Oneohtrix Point Never (05:00, Gobi)

Palazzo (01:45, Gobi)

L’ultima cena (02:30, Gobi)

Thuy (01:20, Gobi)

Giovani padri (00:10, Gobi)

Erika de Casier (23:05, Gobi)

Elusivo (22:15, Gobi)

The Drums (07:45, Mojave)

Coi Leray (06:50, Mojave)

Charlotte de Witte (05:05, Mojave)

Bleachers (03:50, Mojave)

Kevin Abstract (02:25, Mojave)

Raye (01:10, Mojave)

Kenya Grace (00:05, Mojave)

Anika Kai (23:00, Mojave)

Dom Dolla (08:55, Sahara)

Le Sserafim (07:50, Sahara)

Isoknock (06:30, Sahara)

Ice Spice (05:30, Sahara)

Grimes (04:10, Sahara)

Purple Disco Machine (02:40, Sahara)

Destroy Lonely (01:30, Sahara)

Starrza (00:10, Sahara)

Loboman (23:00, Sahara)

La Madonna (08:00, Yuma)

Patrick Mason (06:30, Yuma)

Reinier Zonneveld (05:00, Yuma)

Âme x Marcel Dettmann (03:45, Yuma)

Will Clarke (02:30, Yuma)

Rebūke (01:15, Yuma)

Mahmut Orhan (00:00, Yuma)

Maz (23:00, Yuma)

Kimono (22:00, Yuma)

Michael Bibi (04:15, Quasar)

Carlita (02:00, Quasar)

Domenica 14 aprile 2024

Doja Cat (07:25, Coachella Stage)

J Balvin (05:20, Coachella Stage)

Carin León (02:25, Coachella Stage)

YG Marley (01:05, Coachella Stage)

Ludmilla (23:05, Coachella Stage)

Jhené Aiko (06:30, Outdoor Theatre)

Khruangbin (04:50, Outdoor Theatre)

The Rose (03:25, Outdoor Theatre)

Reneé Rapp (02:05, Outdoor Theatre)

Tiffany Tyson (00:55, Outdoor Theatre)

Boy Harsher (06:20, Sonora)

Mandy, Indiana (05:15, Sonora)

Latin Mafia (04:05, Sonora)

Eddie Zucko (03:05, Sonora)

Hermanos Gutiérrez (01:50, Sonora)

Feeble Little Horse (00:55, Sonora)

Bb Trickz (00:00, Sonora)

Jjuujjuu (22:55, Sonora)

Argenis (22:00, Sonora)

Atarashii Gakko! (06:40, Gobi)

Barry non sa nuotare (05:20, Gobi)

Two Shell (04:00, Gobi)

Olivia Dean (02:50, Gobi)

Sospensorio (01:40, Gobi)

Mdou Moctar (00:30, Gobi)

WaveGroove (23:15, Gobi)

Bicep (07:40, Mojave)

Lil Yachty (06:25, Mojave)

Tems (05:10, Mojave)

Victoria Monét (03:55, Mojave)

88Rising Futures (02:20, Mojave)

Riprendere la domenica (01:10, Mojave)

Flo (00:00, Mojave)

Honey Roots (23:00, Mojave)

John Summit (07:55, Sahara)

DJ Snake (06:15, Sahara)

Anyma (04:45, Sahara)

Nav (03:20, Sahara)

AP Dhillon (02:10, Sahara)

Spinall (01:00, Sahara)

Tita Lau (00:00, Sahara)

Bones (23:00, Sahara)

Artbat (07:30, Yuma)

Folamour (06:00, Yuma)

Carlita (04:30, Yuma)

Adam Ten x Mita Gami (03:00, Yuma)

Eli & Fur (01:30, Yuma)

Strutture di volo (00:00, Yuma)

DJ Seinfeld (23:00, Yuma)

Joplyn (22:00, Yuma)

Jamie xx, Floating Points, Daphni (03:15, Quasar)

Mall Grab (01:00, Quasar)