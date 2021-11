Ecco come Britney Spears ha festeggiato la fine della conservatorship

Britney Spears è libera dalla conservatorship da pochissimi giorni e ha intenzione di recuperare tutto il tempo perso. La cantante ne ha parlato in un post pubblicato su Instagram, dove ha raccontato come ha festeggiato dopo la decisione del giudice dello scorso venerdì.

«È stato un weekend straordinario… mi sembra di volare! In realtà ho bevuto il mio primo bicchiere di champagne in un ristorante bellissimo», ha scritto. «Festeggerò la mia libertà e il mio compleanno per i prossimi due mesi! Insomma, dopo tredici anni… ho aspettato abbastanza».

Nel post la cantante ha ringraziato anche l’avvocato Mathew Rosengart – «Mi ha cambiato la vita, gliene sarò per sempre grata» – e i suoi fan, che hanno festeggiato la fine della conservatorship proprio davanti al tribunale di Los Angeles.

«Che spettacolo vedervi festeggiare la mia vittoria. Amo i miei fan… grazie», ha concluso Britney. Ora è pronta a recuperare anni di occasioni perse.