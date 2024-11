Ecco com’è andata l’ottava edizione della Milano Music Week

News Musica

È morta Peggy Caserta, amica (e amante?) di Janis Joplin, di cui ha raccontato la vita privata

Aveva 84 anni. Ha scritto della rockstar in due libri, ‘Going Down With Janis’ (in parte ripudiato) e ‘I Ran Into Some Trouble’. Ha contestato la tesi ufficiale della morte per overdose della cantante e criticato l’entourage di Janis per averla marginalizzata in quanto lesbica