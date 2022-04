Ecco chi suonerà a TOdays 2022

È stata annunciata oggi la lineup completa della nuova edizione di TOdays, il festival che porterà a Torino diversi artisti internazionali molto interessanti e che si terrà il 26, 27 e 28 agosto di quest’anno.

Il primo giorno suoneranno Tash Sultana, Dijon, Hurray for the Riff Raff (che all’inizio dell’anno ha pubblicato l’affascinante Life on Earth, che ci ha raccontato in un’intervista) e Geese (una giovanissima band di Brooklyn che abbiamo definito «la versione da incubo degli Strokes).

Il 27 toccherà al post punk nostalgico dei Molchat Doma e alle Los Bitchos (che fanno musica strumentale ed euforica con dentro suoni di mezzo mondo, come vi abbiamo raccontato qui).

L’ultimo giorno arrivano gli Yard Act, una delle nuove band più interessanti della nuova scena inglese (e non il solito post punk: a questo link la nostra intervista) e i Primal Scream, che al TOdays suoneranno la loro unica data italiana. I biglietti singoli e gli abbonamenti sono disponibili a questo link. Per ulteriori informazioni, ecco il sito ufficiale del festival.