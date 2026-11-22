Sono stati annunciati i sei finalisti di Sanremo Giovani 2026 dopo che ieri si è tenuto il secondo e ultimo weekend di audizioni live che ha visto esibirsi 15 artisti provenienti da Sanremo Giovani e 15 dall’Area Sanremo.

Di questi 30 giovani, sei sono stati selezionati per sfidarsi l’11 dicembre su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo. I sei finalisti sono Florinda, Petit e Santamarea (da Sanremo Giovani) e Lens, Nausica e l’inganno e Primogenito (da Area Sanremo). Di questi sei solo il vincitore farà parte del Festival di Sanremo 2027 in gara con i big.

Florinda in passato è stata un’artista selezionata da Amazon Music Breakthrough. Petit è stato protagonista di Amici 23 e ha già partecipato a Sanremo Giovani nel 2025. I Santamarea hanno vinto Musicultura nel 2023 e sono stati finalisti della Targa Tenco nella categoria Opera prima con il disco Anime storte. I Nausica e l’inganno hanno vinto Area Sanremo nel 2023, mentre Primogenito si è esibito al Concertone del primo maggio. L’unico indipendente tra i giovani in gara, invece, è Lens.

A giudicarli ci sarà la Commissione Musicale, presieduta dal Direttore Artistico Stefano De Martino, e composta da Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, il Maestro Pino Perris, Ema Stokholma e Claudio Fasulo, vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Rai.