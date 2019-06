Ecco chi sono i finalisti di Jägermusic Lab 2019

Si è conclusa la fase di recruitment di Jägermusic Lab 2019, il progetto di Jägermeister realizzato per scoprire i nuovi talenti della musica elettronica italiana e far vivere loro un’esperienza unica: 10 giorni di accademia a Berlino dove studiare nel dettaglio le tecniche di produzione e le molteplici sfaccettature del mercato musicale italiano e internazionale.

Il 6 giugno la giuria ha selezionato i dieci finalisti che voleranno a Berlino il 25 giugno per partecipare alla terza edizione del Lab, con l’opportunità di diventare il nuovo Music Meister. Il vincitore avrà la possibilità di ottenere un contratto di booking con Reflex Booking, un contratto discografico con una delle etichette partner (Etruria Beat Records, l’etichetta techno di Luca Agnelli; Asian Fake, l’etichetta di riferimento del panorama indie-urban italiano di artisti come Coma_Cose, Frenetik&Orang3, Venerus, Sxrrxwland; e la neo-nata di casa Mat Academy, Waveskin Records), uno shooting del suo primo video clip, l’opportunità di creare una sua versione di un disco di uno dei big del network Jägermusic Lab e, come per le edizioni precedenti, verrà inserito nelle line up dei migliori festival italiani.

Ecco i nomi dei finalisti:

DOANSAI – NICOLA FAEDI

MAKAI – DARIO TATOLI

BOBA – ROBERTA LIPPOLIS

VALENTINI – MATTIA VALENTINI

DJLMP – FABIO ALAMPI

NICKEY – NICOLETTA BRUNDO

SHKEDUL – ANDREA FREMIOTTI

CORGIAT – GIOVANNI CORGIAT

Tra le novità di questa edizione, la presenza di Luca Agnelli, Luca Pechino, Frenetik&Orange, Ghemon e Saturnino.

A tenere le redini del Jägermusic Lab 2019 ci sarà per la prima volta una special host, Ludovica Frasca. Il suo compito sarà quello di raccontare le avventure dei ragazzi e, con uno speciale e inedito docu-film, farà rivivere l’intero progetto attraverso delle pillole trasmesse sul canale YouTube di Jägermeister Italia che andranno in onda nei prossimi mesi.