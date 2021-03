Ecco chi interpreterà Jeff Buckley nel biopic sul rocker

La storia di Jeff Buckley sarà raccontata nel biopic Everybody Here Wants You. A interpretare il cantante sarà l’attore e musicista di Broadway Reeve Carney. Si tratta di un film autorizzato dagli eredi di Buckley che hanno dato accesso al suo catalogo musicale.

«Sarà l’unica trasposizione della vita di Jeff. Lo prometto ai fan: sarà fedele alla sua vita e al suo lascito», ha detto la madre del cantante Mary Guibert. «La determinazione che ho messo nella ricerca delle persone giuste, anche se c’è voluto tanto tempo, sta per dare i suoi frutti».

Non è la prima volta che Jeff Buckley viene interpretato in un film. Nel 2012, Penn Badgley (Gossip Girl) si era calato nel ruolo del cantante nel film Greetings From Tim Buckley che racconta i giorni nel 1991 in cui Jeff si preparava a un concerto tributo al padre Tim. In quel caso, buona parte della storia era romanzata e non era stata usata la musica originale di Jeff Buckley.



Le riprese di Everybody Here Wants You inizieranno in autunno. Il film sarà diretto da Orian Williams, la sceneggiatura è di Dionne Jones. «È un onore accontare la storia di Jeff», ha detto Williams. «La splendida sceneggiatura di Dionne mette assieme tutti gli elementi della vita di Jeff in un racconto intimo».