Ecco chi ha vinto gli NME Awards 2020

Come ogni anno New Music Express, la prestigiosa rivista musicale inglese ha dato i suoi NME Awards – un premio che ormai va avanti da quasi 70 anni. Di seguito trovate tutti i candidati e i vincitori dell’edizione 2020 per le varie categorie.

BEST LIVE ACT

Amyl & The Sniffer

Foals (VINCITORI)

Iggy Pop

Lizzo

Slowthai

BEST FESTIVAL HEADLINER

Cardi B

Lana Del Rey

Stormzy

The 1975

The Cure (VINCITORI)

BEST NEW ACT IN THE WORLD

Celeste

Clairo (VINCITORE)

D-Block Europe

DaBaby

Dominic Fike

Easy Life

Fontaines DC

Girl In Red

Jade Bird

Sam Fender

BEST FESTIVAL IN THE WORLD

All Points East

Coachella

Fuji Rock

Glastonbury (VINCITORE)

Mad Cool

Parklife

Reading & Leeds

Rock In Rio

Sziget

Wireless

NME RADAR AWARD

Beabadoobee (VINCITORE)

INNOVATION AWARD

The 1975 (VINCITORE)

BEST MUSIC VIDEO

Brockhampton – ‘I’ve Been Born Again’

Easy Life – ‘Nice Guys’

Normani – ‘Motivation’

Stormzy – ‘Vossi Bop’

Yungblud – ‘Original Me’ (VINCITORE)

BEST NEW BRITISH ACT



Celeste

D-Block Europe

Easy Life (VINCITORE)

Jade Bird

Sam Fender

BEST COLLABORATION



BTS + Halsey

Charli XCX + Christine & The Queens

Megan Thee Stallion + DaBaby

Slowthai + Mura Masa (VINCITORE)

Yungblud + Dan Reynolds

ICON AWARD



Courtney Love (VINCITORE)

BEST FILM



Blue Story (VINCITORE)

Hustlers

Joker

Midsommar

Once Upon A Time In Hollywood

BEST PODCAST



Have You Heard George’s Podcast? (VINCITORE)

My Dad Wrote A Porno

Sex Power Money

Stay Free: The Story Of The Clash

The Missing Cryptoqueen

BEST TV SERIES



End Of The Fucking World

Fleabag

Peaky Blinders (VINCITORE)

Stranger Things

Top Boy

BEST MUSIC FILM

Beyoncé: Homecoming

BTS: Bring The Soul

Liam Gallagher: As It Was (VINCITORE)

Michael Hutchence: Mystify

Rocketman

BEST BRITISH SONG

AJ Tracey – ‘Ladbroke Grove’ (VINCITORE)

Dua Lipa – ‘Don’t Start Now’

Georgia – ‘About Work The Dancefloor’

Mura Masa ft Slowthai – ‘Deal Wiv It’

The 1975 – ‘People’

BEST SONG IN THE WORLD



AJ Tracey – ‘Ladbroke Grove’

Billie Eilish – ‘Bad Guy’(VINCITORE)

Clairo – ‘Bags’

Dua Lipa – ‘Don’t Start Now’

Georgia – ‘About Work The Dancefloor’

Lil Nas X – ‘Old Town Road (remix)’

Lizzo – ‘Juice’

Mura Masa ft Slowthai – ‘Deal Wiv It’

Post Malone – ‘Circles’

The 1975 – ‘People’

BEST BRITISH ALBUM

FKA twigs – ‘Magdelene’

Foals – ‘Everything Not Saved Will Be Lost, Pt. 1’

Little Simz – ‘GREY Area’ (VINCITORE)

Michael Kiwanuka – ‘Kiwanuka’

Slowthai – ‘Nothing Great About Britain’

BEST ALBUM IN THE WORLD



Billie Eilish – ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’

FKA twigs – ‘Magdalene’

Foals – ‘Everything Not Saved Will Be Lost, Pt. 1’

Lana Del Rey – ‘Norman Fucking Rockwell’ (VINCITORE)

Little Simz – ‘GREY Area’

Michael Kiwanuka – ‘Kiwanuka’

Slipknot – ‘We Are Not Your Kind’

Slowthai – ‘Nothing Great About Britain’

Stella Donnelly – ‘Beware Of The Dogs’

Tyler, The Creator – ‘IGOR’

SONGWRITER OF THE DECADE

Robyn (VINCITORE)

BEST BRITISH SOLO ACT



AJ Tracey

Charli XCX

FKA twigs(VINCITORE)

Slowthai

Yungblud

BEST SOLO ACT IN THE WORLD



AJ Tracey

Beck

Billie Eilish

Charli XCX

FKA twigs

Lana Del Rey

Lizzo

Slowthai

Taylor Swift (VINCITORE)

Yungblud

BEST BRITISH BAND



Bring Me The Horizon

IDLES

Krept & Konan

The 1975 (VINCITORE)

The Big Moon

BEST BAND IN THE WORLD

Bring Me The Horizon

Brockhampton

BTS

HAIM

IDLES

Krept & Konan

Slipknot (VINCITORE)

Tame Impala

The 1975

The Big Moon

GODLIKE GENIUS AWARD

Emily Eavis (VINCITORE)