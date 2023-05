Ecco chi entrerà quest’anno nella Rock and Roll Hall of Fame

Sono stati comunicati ufficialmente i nomi degli artisti che entreranno a far parte quest’anno della Rock and Roll Hall of Fame.

Si tratta, nella categoria performer, di Kate Bush, Sheryl Crow, Missy Elliott, George Michael, Willie Nelson, Rage Against the Machine, Spinners.

La cerimonia di terrà il 3 novembre al Barclays Center in Brooklyn. Chaka Khan, Al Kooper e Bernie Taupin riceveranno il Musical Excellence Award; DJ Kool Herc e Link Wray il Musical Influence Award; Don Cornelius l’Ahmet Ertegun Award.

Joel Peresman, AD e presidente della Hall of Fame, dice che «la gente cerca sempre di dare dei confini precisi al rock, ma noi lo abbiamo sempre inteso in senso ampio, in modo che includa ogni tipo di genere. La classe 2023 mostra l’ampiezza di questa definizione di rock». Definizione che però stenta a comprendere artisti hard & heavy come gli Iron Maiden, che hanno maturato da tempo la possibilità di entrare nella Hall of Fame e che sono stati snobbati anche quest’anno, come del resto (per fare qualche nome) Motörhead, Dio, Mötley Crüe, Ozzy Osbourne da solista, Megadeth, Pantera, Thin Lizzy, Korn, Tool, Slayer, Anthrax.