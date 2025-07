Ecco che cosa sappiamo della morte di Ozzy Osbourne

È arrivato un primo racconto delle ultime ore di Ozzy Osbourne. Lo ha pubblicato online il DailyMail, che ha ricevuto le informazioni in esclusiva. Prima della morte, il Principe delle Tenebre sarebbe stato soccorso da un gruppo di paramedici della divisione Thames Valley, arrivati in elicottero alla sua villa Welders House, nel Buckinghamshire.

Questo quanto riferito da una fonte interna al servizio di paramedici al giornale inglese: l’ambulanza sarebbe atterrata verso le 10:30 circa di martedì mattina in un prato nei pressi dell’abitazione. La chiamata di soccorso sarebbe partita proprio da Welders House, e i toni sembravano far intendere che la vita di Ozzy fosse a rischio, così scrive il DailyMail.

L’ambulanza avrebbe impiegato circa 15 minuti per raggiungere il luogo, e i paramedici sarebbero rimasti con il frontman dei Black Sabbath per circa due ore, cercando di salvargli la vita, ma senza successo.

Il resto, e il post della famiglia in annuncio della morte di Ozzy, purtroppo è storia. Nella serata di martedì giungeva così notizia della morte dell’artista, che se ne andava «circondato dall’amore» della sua famiglia, con la preghiera di «rispettare la privacy» del difficile momento.

Il racconto sarebbe confermato, sempre via DailyMail, anche da alcune testimonianze degli abitanti di Jordan (rimasti anonimi), paesino nelle vicinanze della dimora degli Osbourne. «Sono uscito a dare un’occhiata e ho visto che [l’elicottero] stava atterrando vicino alla casa di Ozzy». «Ne stavamo parlando tutti, chiedendoci che cosa fosse successo. Abbiamo subito avuto paura per lui, dato che sapevamo che la sua salute non era stabile». E poi: «Più tardi, la sera, quando abbiamo saputo che era morto, la notizia ha confermato le nostre peggiori paure».

Le conferme arrivano anche dalla Thames Valley Air Ambulance, che ha dichiarato al DailyMail attraverso le parole di un portavoce: «Possiamo confermare l’invio del nostro elicottero per fornire soccorso di vitale importanza a seguito di fatti verificatisi nella zona di Chalfont St. Giles ieri», cioè martedì. L’area è proprio quella di villa Osbourne.

L’ambulanza avrebbe ripreso il volo verso le 12:30.

Nessuna causa di morte è ancora stata rivelata.