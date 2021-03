Ecco a quanto ammonta il patrimonio di Kanye West

Kanye West ‘vale’ 6,6 miliardi di dollari, che in euro sono circa 5 milioni e mezzo di euro. Lo dice Bloomberg. L’anno scorso il rapper è diventato miliardario certificato, e dopo un anno di ottime vendite per il suo marchio Yeezy, il patrimonio è salito e non poco (si stima intorno al 500%).



Secondo le quotazioni, il patrimonio di Kanye si può ottenere sommando il valore del brand Yeezy, che si gira intorno ai 4.7 miliardi di dollari dopo gli accordi con Adidas e Gap, ai 1,9 miliardi derivanti dal suo catalogo musicale e da altri beni personali.

La campagna presidenziale sarà stata un flop, ma Kanye può consolarsi diversamente. Solo cinque anni fa il rapper aveva dichiarato di aver accumulato debiti per 53 milioni di dollari. Situazione che ci pare decisamente risolta.