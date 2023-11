È uscito ‘X2VR’ di Sfera Ebbasta con Tedua, Elodie, Anna, Shiva, Marracash

Annunciato solamente ad inizio settimana con un evento gratuito a Milano (di cui vi abbiamo parlato qui), oggi è uscito X2VR, il quinto album in studio firmato da Sfera Ebbasta. Arriva a tre anni da Famoso e uno da Italiano, l’EP in collaborazione con Rvssian.

Il disco abbandona in parte le sonorità trap in favore di un flow molto più rappato da parte dell’artista di Ciny che così esordisce nell’intro: «La gente molto spesso mi odia, mi critica, ma fondamentalmente penso che non abbia capito il mio, il mio modo di vivere, pensano che ostento in quello che ho, ostento i miei risultati perché voglio fare il figo, ma in realtà, io spero solo di motivare tutti quei ragazzi che come me non hanno mai avuto niente e che sbattendosi sanno di poter arrivare a qualcosa».

Delle 12 tracce ben 9 contengono featuring, dai pesi massimi Marracash e Guè al pop di Elodie, da Annda e Tedua a thasup e Tony Effe. C’è anche spazio per Shiva (in questo momento in carcere) e Baby Gang e Simba La Rue (condannati proprio nei giorni scorsi). Alle produzioni, tra i tanti, Charlie Charles, Drillionaire, Finesse, Takagi & Ketra.

La tracklist:

1. Fragile

2. Ciao Bella (con Anna)

3. G63 (con Lazza e Shiva)

4. VDLC

5. Anche Stasera (con Elodie)

6. Momenti No (con Tedua)

7. Milano Bene

8. 3uphon (con thasup e Tony Effe)

9. Complicato (con Paky)

10. Gol (con Guè)

11. Calcolatrici (con Baby Gang, Geolier & Simba La Rue)

12. 15 piani (con Marracash)