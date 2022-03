È uscito ‘Tutte le notti’, il nuovo video di Tommaso Paradiso con Christian De Sica

È appena uscito il nuovo video di Tommaso Paradiso, Tutte Le Notti, singolo che ha anticipato il nuovo album Space Cowboy, uscito lo scorso 4 marzo.

Il videoclip, diretto da YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia), vede come protagonista Christian De Sica nei panni di un uomo, malinconico che, mentre cammina in un hotel di lusso, ricorda un amore lontano.



«Mi hai accompagnato per tutta la vita e mi accompagni ancora adesso. Grazie Christian, ti voglio bene ♥️», ha scritto Paradiso in un post su Instagram che annunciava l’uscita.



Tutte Le Notti arriva dopo Lupin, La Stagione del Cancro e del Leone. Ci siamo fatti raccontare il disco track by track, qui.