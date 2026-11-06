È uscito il video di Ornella Vanoni che canta ‘Vivere’ di Vasco ed è fatto interamente con l’AI

È uscito il video di Ornella Vanoni che canta Vivere di Vasco Rossi ed è fatto interamente con l’AI. La canzone è stata registrata a Milano con la produzione di Katoo, con la registrazione del canto seguita da Mario Lavezzi e l’accompagnamento della Budapest Orchestra.

«Sentire Vivere interpretata da Ornella Vanoni mi ha fatto venire i brividi… e mi ha sbloccato un ricordo preciso», ha scritto Vasco su Instagram. «Ero all’ultimo anno delle superiori e tornavo a casa in macchina, con la radio accesa. Ricordo perfino il punto esatto: un passaggio a livello. Stavo attraversando i binari quando ho sentito la sua voce cantare Domani è un altro giorno. Un’emozione fortissima, di quelle che ti restano dentro per tutta la vita. Forse proprio lì ho capito che volevo provarci anch’io: scrivere canzoni, cantarle… far arrivare a qualcuno almeno una scintilla di quello che lei aveva fatto arrivare a me. E adesso è lei a interpretare una mia canzone. Un altro cerchio che si chiude… Un altro momento magico della mia vita. Viva Ornella Vanoni. Un bacio fin là».

Vivere è uno dei due inediti dell’album Vivere: il mio concerto più bello! che uscirà il 13 novembre. Contiene registrazioni tratte dai due concerti, gli ultimi, che Vanoni ha tenuto agli Arcimboldi di Milano ad aprile del 2024 (qui la nostra recensione del primo dei due). Sono state serate piene di duetti che si ritrovano nell’album: Calcutta, Colapesce & Dimartino, Ditonellapiaga, Drusilla Foer, Elisa (Almeno tu nell’universo, già uscita), Emma, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Gigi D’Alessio, Giuliano Sangiorgi, Mahmood, Malika Ayane, Mario Lavezzi, Patty Pravo, oltre alla tromba dell’amico Paolo Fresu e il bandoneon di Daniele Di Bonaventura. L’altro inedito è Viva la vita con Francesco Gabbani. Le due canzoni erano state incise durante le prime fasi di lavorazione di un nuovo progetto discografico e sono le sue ultime registrazioni in studio.

Anche il videoclip di Vivere fa venire i bridivi, ma in un altro senso purtroppo. Diretto da Claudio Zagarini e Francesco Siro, è realizzato interamente con l’intelligenza artificiale e vuole essere un viaggio nella vita e nella carriera della cantante. Un’Ornella giovane e fake cammina per il centro di Milano dove i tram non hanno bisogno di rotaie, entra al Piccolo Teatro, registra in studio, si esibisce da vivo. E poi suona il pianoforte a quattro mani con un musicista con gli occhiali dalla montatura spessa (ricorda qualcuno?), va in Brasile a incidere La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria, prova i vestiti di scena, raccoglie applausi, canta con un’orchestra e si ritrova infine in Piazza della Scala a Milano.

È possibile se non probabile che nei prossimi anni vedremo sempre più progetti del genere con protagonisti versioni AI di artisti che non ci sono più. A livello internazionale è stata da tempo lanciata una corsa per assicurarsi non solo i diritti delle canzoni, ma anche dell’immagine dei grandi della musica che non ci sono più o sono verso la fine della carriera. Se questo è il futuro, “voglio stare spento” (cit).