È uscito ‘Donda’, il nuovo disco di Kanye West

Kanye West ha pubblicato Donda, il suo nuovo disco, sulle piattaforme di streaming. Il disco è arrivato dopo diversi annunci e rinvii, seguiti da listening party e show concettuali. Ma ora finalmente ci siamo: il decimo disco del rapper è disponibile ovunque.

Lo ha annunciato Bu Thiam, il manager di Kanye, su Instagram:





27 tracce per quasi due ore di musica. Nella traccia numero due, Jail, c’è un feat. con Jay-Z e non con DaBaby, nonostante Kanye avesse affermato che non lo avrebbe rimosso dalla traccia. In tracklist spunta anche Jail pt 2, che però non è disponibile per l’ascolto su Spotify.

Potete ascoltarlo qui e decidere se l’attesa ne è valsa la pena: