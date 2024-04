È uscita una nuova canzone firmata Lennon-McCartney

Avete letto bene, è uscito un nuovo brano firmato Lennon-McCartney, anche se non parliamo dei due Beatles, ma di James McCartney e Sean Ono Lennon, i figli dei due Fab Four che hanno scritto una nuova canzone intitolata Primrose Hill. Potete ascoltarla qui sotto:

Primrose Hill

Un brano acustico che vede i due riflettere sui ricordi felici del tempo trascorso in questo romantico luogo di osservazione della città di Londra. Pubblicato come singolo da McCartney, segna la prima volta che il figlio di Paul collabora con l’amico Lennon (che è anche co-autore del brano).

Anche Paul McCartney ha condiviso il brano sui social: «Mio figlio James ha pubblicato una nuova canzone chiamata Primrose Hill – date un’occhiata! E tanto affetto a Sean Ono Lennon che ha co-scritto il brano». Piccola curiosità: il mastering e ilmix Dolby Atmos del pezzo sono stati fatti a Milano negli studi di Sabino Cannone, in arte MoReVoX, che già in passato a collaborato con entrambi gli autori del pezzo (qui una nostra intervista).

In passato James McCartney ha contribuito alla musica solista di entrambi i genitori e ha anche pubblicato alcuni dischi. Sean Ono Lennon, oltre a una carriera solista, si è esibito con band come i Cibo Matto, i Ghost of a Saber Tooth Tiger e i Lennon Claypool Delirium (con il bassista e cantante dei Primus Les Claypool). A questo link la nostra intervista sul suo ultimo album Asterisms.