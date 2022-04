È uscita la prima canzone postuma cantata da Taylor Hawkins. Si tratta di una cover di Guess I’ll Go Away di Johnny Winter col chitarrista Doug Rapporport ed è contenuta nell’album di Edgar Winter Brother Johnny.

Come spiega il titolo, l’album è un tributo di Edgar Winter al fratello Johnny scomparso nel 2014 e contiene contributi anche di Ringo Starr, Michael McDonald, Joe Walsh, Steve Lukather, Warren Haynes, Derek Trucks, Waddy Wachtel, Joe Bonamassa, Gregg Bissonette. Guess I’ll Go Away risale al 1970: era contenuta nell’album And.

Dopo la morte di Taylor Hawkins, Edgar Winter gli aveva reso omaggio e aveva annunciato l’uscita del pezzo cantato dal batterista, un brano che ha sempre considerato stilisticamente «quasi precursore dell’heavy metal».

«Conoscevo Hawkins a malapena, ma mi avevano colpito la sua sincerità, l’energia, l’entusiasmo. Aveva uno stile spontaneo, diverso da quello di chiunque altro. Quando ho cominciato a parlare di business lui non ne ha voluto sapere, non ha voluto essere pagato».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edgar Winter (@edgarwinterofficial)

«L’ho riascoltata» scrive ancora Winter a proposito della nuova versione di Guess I’ll Go Away «e non ce l’ho fatta a trattenere le lacrime. È un pezzo sul richiamo del sesso, il pericolo delle droghe e l’amore per il rock’n’roll. Johnny la scrisse ai tempi della sua prima disintossicazione esprimendo i sentimenti di chiunque ci sia passato, in un modo o nell’altro. Immagino come, come tutti i musicisti, anche Taylor ci si identificasse. Quel che so è che ci ha messo anima e cuore. Mi intristisce sapere che non avrò modo di sdebitarmi adeguatamente».

Intanto, Travis Barker si è fatto un nuovo tatuaggio dedicato a Hawk, come chiama Taylor Hawkins nel post Instagram in cui lo mostra. Lo ha fatto allo Shamrock Social Club di Hollywood. Con lui nelle immagini c’è la fidanzata Kourtney Kardashian.