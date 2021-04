È ufficiale: tornano i Sottotono

Per molti una sorpresa, per i fan e gli amici più fidati il coronamento di un desiderio ormai di lunga data: venerdì 23 aprile tornano i Sottotono. Il nuovo singolo si chiama Mastroianni, e arriva a vent’anni esatti dall’ultimo lavoro in studio, …In teoria, del 2001.

Il brano è solo il primo passo di questo nuovo percorso. Il duo composto da Tormento e Big Fish ha annunciato anche l’uscita di un disco, Originali, in arrivo prossimamente. Sul singolo il duo dice: «È il nostro manifesto da veri originator, ed è, in realtà, solo l’inizio». L’appuntamento è per venerdì.