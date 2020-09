È ufficiale: stanno per tornare gli AC/DC

“Siete pronti?”. Con questo semplice messaggio pubblicato sui social, gli AC/DC hanno confermato le voci che giravano da parecchi giorni: stanno per lanciare un nuovo progetto intitolato Pwr Up, ovvero Power Up. Sarà il loro primo album dai tempi di Rock or Bust del 2014?

Nei giorni scorsi il gruppo aveva lanciato un nuovo logo, una versione rosso neon del fulmine che separa tradizionalmente le lettere AC e DC, e l’hashtag #PWRUP. Sono stati lanciati anche un nuovo sito ufficiale e un profilo Instagram facendo salire le aspettative di chi sperava in un ritorno della band. Gli AC/DC non avevano più dato notizie certe dopo la fine del tour in cui Axl Rose aveva sostituito il cantante Brian Johnson. Grande era l’incertezza sulla formazione, in caso di ritorno.

Ora non solo la band ha confermato di essere attiva, ma anche annunciato la formazione: alla voce c’è Brian Johnson, alla chitarra solista naturalmente Angus Young, a quella ritmica Stevie Young, alla batteria Phil Rudd, al basso Cliff Williams.